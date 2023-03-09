Рано утром Украину атаковали сразу 81 ракетой и 8 беспилотниками.

Командование Воздушных сил ВСУ показало обломки крылатых ракет, которые украинские зенитчики сбили в ходе массированного ракетного обстрела сегодня.

"Обломки российских крылатых ракет "Калибр" и Х-101, сбитые 9 марта 2023 года противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

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Ракетный обстрел 9 марта

Рано утром российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по объектам украинской энергетики. Согласно данным Генштаба, было выпущено более 80 ракет, включая 48 крылатых.

Удары наносились по всей территории Украины, но в итоге больше всех пострадал Харьков, по которому агрессор бил неуязвимыми для перехвата ракетами С-300. Город на полдня остался без света, воды и отопления.

В ходе обстрела россияне попали не только по объектам энергетики, но и по жилым домам. Так, во Львовской области российская ракета попала в жилую зону, в результате чего четверо граждан погибли.

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