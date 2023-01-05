Всей территории Украины продолжают грозить удары противника, отметил Генштаб.

За сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и 13 авиационных ударов по Украине.

В результате вражеских ударов среди мирного населения есть пострадавшие, тяжелораненые и погибшие, об этом идет речь в новой сводке Генереального штаба Вооруженных сил Украины.

"В течение минувших суток российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 13 авиационных ударов и 68 обстрелов с реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области; Никополь Днепропетровской области и Херсон", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что всей территории нашего государства продолжают грозить вражеские ракетные и авиационные удары.

Массированные удары по Украине - что надо знать

Россияне с начала осени атакуют украинскую энергетическую инфраструктуру ракетами и иранскими дронами-камикадзе. В частности, с 29 декабря противники несколько раз запускали ракеты и дроны, чтобы истощить силы Противовоздушной обороны и нанести значительный ущерб нашей энергосистеме. В результате новых вражеских атак есть поврежденные объекты инфраструктуры и частные дома.

Представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк предупреждала, что захватчики готовятся к нанесению нового массированного ракетного удара по нашей стране, предположительно, 6-7 января.

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