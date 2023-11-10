Согласно полученным новым разведданным, поражению подверглись два катера оккупантов.

Результаты проведенной 10 ноября доразведки в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют, что после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли Черноморского фдота (ЧФ) РФ уничтожены.

Как говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР), согласно полученным новым разведданным, поражение получили два катера оккупантов: один корабль более старого проекта 1176 "Акула", другой более новый - проекта 11770 "Серна".

"В результате атаки оба судна россиян пошли ко дну: "Акула" - сразу, "Серна" - еще безуспешно поборолась за живучесть, но тоже затонула", - поделились деталями в разведке.

Видео дня

"Охота продолжается!",- добавили в ГУР.

Атака на корабли ЧФ РФ

Ночью 10 ноября в результате операции на территории временно оккупированного Крыма были поражены два десантных катера Черноморского флота РФ. В украинской разведке отметили, что Россия такие малые десантные катера класса "Серна" активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта. Кроме того, российские оккупанты размещали на борту катеров ЗРК "Тор-М2" для мобильного прикрытия группировки на острове и в Черном море.

Вас также могут заинтересовать новости: