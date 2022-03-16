В Мариуполе растет число жертв среди мирного населения, а коммунальные службы не могут выполнять работу, в том числе нормально хоронить людей на кладбищах.

Из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами украинских городов, там вынуждены хоронить погибших на скорую руку в братских могилах.

Самая печальная ситуация сложилась в Мариуполе, где не прекращаются обстрелы и бомбардировки, растет число жертв среди мирного населения, а коммунальные службы не могут выполнять свои функции, в том числе нормально хоронить людей на кладбищах, сообщает Би-би-си. В результате за последние две недели там возникло сразу несколько массовых захоронений.

"Мы не можем хоронить [жертв] в индивидуальных могилах, поскольку кладбища находятся за чертой города, а его периметр контролируют российские войска", - рассказал в телефонном интервью Би-би-си заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов.

По его словам, хоронить приходится в черте города, в том числе на старом кладбище, которое пришлось вновь открыть.

В воскресенье, по данным горсовета Мариуполя, число погибших мирных жителей перевалило за 2100. Орлов не смог назвать общее число погибших мирных граждан, похороненных в братских могилах, но уточнил, что только в одной из таких могил было захоронено 67 тел.

"Некоторых мы не смогли опознать, у других были документы", - говорит он.

Тысячи жителей прячутся от бомбежек и обстрелов в подвалах, пояснил Орлов, и в некоторых случаях родственники хоронят погибших прямо во дворах и парках.

Поскольку городские службы не в состоянии функционировать, тела на улицах подбирают команды ремонтников или уборщиков. При этом, по его словам, порой погибают и сами эти люди. "У нас уже 11 дней нет электричества, отопления, воды, не работает канализация", - сообщил Орлов.

А в городе Буча неподалеку от Киева, по словам местного депутата Михайлины Скорык-Шкаривской, рядом с церковью была вырыта братская могила, в которой похоронили более 60 человек.

В телефонном интервью Би-би-си Скорык-Шкаривская, которая сейчас находится на западе Украины, рассказала, что перед похоронами прямо в больнице совершили отпевание, но опознать удалось не всех погибших, и никто с точностью не знает, где находятся их родственники.

"Сейчас мы обсуждаем с добровольцами возможность создания цифровой системы идентификации людей и поиска их родственников", - рассказала она.

На севере Украины Харьков, Чернигов и Сумы окружены российскими войсками, и там от постоянных обстрелов тоже гибнет много мирных жителей.

6 марта активистка Александра Матвийчук, которая борется за гражданские свободы, опубликовала в "Твиттере" фото гробов, которые стоят в траншее, с подписью: "Вот так мирных жителей, погибших в Чернигове от российских бомбардировок, хоронят прямо в траншеях. Поскольку главное городское кладбище в Яцево находится под постоянным обстрелом российских оккупантов, жертв хоронят прямо в Яловщинском лесу".

Как рассказал в интервью Би-би-си секретарь черниговского горсовета Александр Ломако, жертв российских обстрелов хоронят сейчас на временном кладбище. Он подтвердил, что доступ на главное городское кладбище сейчас закрыт и город с трех сторон окружен российскими войсками, которые подошли к нему уже на 10 км.

"Перезахоронением будем заниматься уже после войны", - отметил Ломако, по оценкам которого в результате российских авианалетов и обстрелов в городе погибло около 200 человек.

Только за один авианалет в Чернигове, по его словам, погибло сразу 45 человек, - это был самый трагический случай. А в среднем при каждой ночной бомбардировке гибнет около семи человек.

"Самолеты сбрасывают три-четыре бомбы на жилые районы, - объяснил Ломако, - одна из них попала в больницу, но она продолжает работать. На окраинах города уже уничтожены десятки жилых домов".

Помимо массовых захоронений появляется информация и о стихийных могилах.Так, во дворе новостройки в городе Ирпень, который подвергся сильным обстрелам со стороны российских оккупантов, были похоронены мать и сын.

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