Потери РФ в Украине можно утроить: Подоляк обратился к партнерам

В ОП замечают, что потери РФ демонстрируют интенсивность боев на всех направлениях.

Советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк заявил, что Украина может удвоить и даже утроить потери врага. Однако нам нужна помощь партнеров.

Об этом он написал в Twitter.

По словам Подоляка, ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 солдат. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных.

"Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов тяжелых и дальнобойных артиллерийских систем", - отметил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала войны в Украине составляют на сегодня около 17 тысяч человек.