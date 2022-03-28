Потери РФ в Украине можно утроить: Подоляк обратился к партнерам

Советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк заявил, что Украина может удвоить и даже утроить потери врага. Однако нам нужна помощь партнеров.
Об этом он написал в Twitter.
По словам Подоляка, ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 солдат. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных.
"Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов тяжелых и дальнобойных артиллерийских систем", - отметил Подоляк.
Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала войны в Украине составляют на сегодня около 17 тысяч человек.
Справка УНИАН. 24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.
Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.
Действия Москвы осудил фактически весь мир.