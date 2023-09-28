Михаил Подоляк отметил, что "бавовна" будет повторятся в России чаще.

На втором году войны на временно оккупированных территорий и в Российской Федерации все чаще происходят "хлопки". Нынешняя ситуация отличается от той, что была еще год назад.

"Россия должна осознать, что это двусторонняя игра. Этот год для нее уже существенно отличается от прошлого", – рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу.

При этом он указал, что по временно оккупированному полуострову Крым ведется достаточно эффективная отработка и теперь украинские военные держат его под огневым контролем.

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Кроме того, Подоляк отметил, что количество "хлопков" в России будет увеличиваться, потому что действует "сети альтернативных россиян", которые недовольны правлением Путина.

"Есть много россиян, которые готовы к активным вооруженным действиям на территории России, в том числе по уничтожению военных объектов и, в случае необходимости, по уничтожению объектов энергетической инфраструктуры. Это относительно того, чтобы паритетно все это выглядело. Но это делают россияне, граждане России на территории России", – подытожил советник главы ОПУ.

"Хлопки" у россиян - последние новости

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу во временно оккупированном Севастополе. Тогда уничтожили БДК "Минск" и серьезно повредили подводную лодку "Ростов-на-Дону".

Уже на следующий день рано утром во временно оккупированной Евпатории прогремели мощные взрывы. Предварительно сообщалось о налете беспилотников.

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