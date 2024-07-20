По словам эксперта, кандидат в вице-президенты США от Дональда Трампа является "политическим хамелеоном".

Принципиальная приверженность кандидата в вице-президенты Дональда Трампа Джея Ди Вэнса к "сдержанности" - это преимущественно "выдача желаемого за действительное" среди группы экспертов, которые хотят достичь политической релевантности. Такое мнение высказал автор статьи для The Hill Роберт Фарли.

"С тех пор, как Вэнс отказался от своей позиции "Никогда не Трамп" после 2017 года, он использовал каждую возможность, чтобы заискивать перед Трампом и даже предложить своеобразные интеллектуальные подмостки для внешней политики MAGA. Мало оснований считать, что Вэнс станет весомым голосом сдержанности (по любому вопросу, кроме Украины) в Белом доме Трампа, или что он заинтересован в долгосрочном пересмотре внешнеполитических приоритетов США", - подчеркнул эксперт.

По словам автора статьи, Вэнс является решительным сторонником Израиля и его войны в Газе. Он отмечает, что США играют важную роль в создании сбалансированной коалиции против Ирана на Ближнем Востоке. Кроме того, Вэнс поддерживает жесткую линию против Ирана, откровенно восхищаясь решением Трампа убить иранского генерала Каселама Сулеймани.

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"Вэнс позиционирует себя как ястреб по отношению к Китаю и в прошлом выступал за обязательства по безопасности Тайваня, что гораздо больше похоже на внешнюю политику президента Джо Байдена, чем на политику Трампа. Вэнс, скорее всего, откажется от этого обязательства из тактических соображений - Трамп предложил, чтобы отношения США с Тайванем были скорее трансакционными, чем категорическими, - но это лишь иллюстрирует идеологическую гибкость Вэнса", - объясняет Роберт Фарли.

Эксперт также отметил, что Вэнсу импонирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и он заинтересован в ведении бизнеса с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Действительно, Вэнс, похоже, особенно вдохновлен враждебностью к поддержке США оборонительной войны Украины против России. Очевидно, что Вэнс не обременен необходимостью согласовывать свои заявления в отношении Украины с объективной реальностью, и неоднократно заявлял, что война представляет собой страшную угрозу эскалации и является значительным бременем для американской экономики", - подчеркнул автор статьи.

Эксперт считает, что Джей Ди Вэнс является "политическим хамелеоном", ведь он быстро построил свою карьеру в политике США благодаря популярности своей книги и поддержке технологических магнатов.

"Но никто, включая его покровителей и единомышленников, не должен делать ошибку, доверяя ему. Вэнс гибкий, что является вежливым способом сказать, что он полон этого. В погоне за властью он с удовольствием лжет о своем народе, своем прошлом, своих принципах и идеологии. Тиль и Сакс и Институт Квинси могут пожалеть о вере, которую они в него вложили. Реалисты и сдержанные могут обнаружить, что они покинули Украину лишь для того, чтобы вторгнуться в Мексику", - подытожил Роберт Фарли.

Выборы в США - последние новости

Как писал УНИАН, экс-президент США Дональд Трамп официально стал кандидатом от "республиканцев".

"Я положу конец каждому международному кризису, созданному нынешней администрацией, включая ужасную войну с Россией и Украиной, которой бы никогда не произошло, если бы я был президентом", - пообещал он.

В то же время кандидат в вице-президенты США от Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты не могут произвести достаточно оружия для победы Украины. В то же время пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх отвергла такое утверждение.

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