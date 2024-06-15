Осталось совсем немного времени до того, когда Запад сделает решающий шаг, считает эксперт.

У Путина сейчас одна задача - зацепиться за какую-то "почетную ничью" и продать это своему населению. Такое мнение высказал политолог и публицист Андрей Пионтковский, передает "Еспресо".

"Он уже понял, что ему не быть властелином мира и что ему теперь надо удержаться у власти в стране, проигравшей войну. Его задача сейчас - зацепиться за некую "почетную ничью", которую он сможет продать своему населению. Эта почетная ничья - план, к которому принуждали Украину все время, так называемый корейский вариант", - отменил эксперт.

По мнению Пионтковского, Путин понимает, что осталось совсем немного времени до того, когда Запад сделает решающий шаг:

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"Я предлагаю это в каждом своем выступлении последние три месяца - стереть последнюю "красную линию". Она заключается в том, что за штурвалами западных самолетов должны быть исключительно украинские пилоты. Нет такого количества украинских пилотов, которых подготовили на Западе. Сто, а лучше двести самолетов в небе Украины определят исход войны через несколько недель, потому что с их помощью Украина выбросит окончательно российскую группировку из Крыма, что повлечет политический коллапс режима".

Напомним, ранее УНИАН писал, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина и партнеры ищут возможность приглашения России на второй Саммит мира:

"Мы покажем, что украинцы - жертвы российской агрессии, но сильная и героическая нация. Мы покажем, что можно и нужно решать эту проблему открыто, за одним столом".

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