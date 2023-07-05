Российские военные используют запрещенное вещество Люизит.

Российские военные начали активнее применять химическое оружие на поле боя в районе Бахмута. Скорее всего, речь идет о запрещенном веществе Люизит.

Об этом сообщил в Твиттере руководитель службы по связям с общественностью Сил территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский. По его словам, это химоружие оккупанты применяют при атаках из артиллерии.

"На бахмутском направлении сложная ситуация. Враг все чаще применяет химическое оружие. Так, во время артиллерийских обстрелов применяется элемент, предварительно, называется Люизит. Есть уже пострадавшие от этого химического элемента. Симптомы этого элемента – тошнота, рвота и потеря сознания", – рассказал военный.

Ситуация в Бахмуте

Бои за этот город идут еще с прошлого лета. Ситуация там очень тяжелая. Оккупанты не раз заявляли, что взяли город, однако это оказывалось неправдой. В конце мая наемники ЧВК "Вагнер" покинули город из-за истощения сил.

В начале лета ВСУ проводят в Бахмуте наступательные действия по нескольким флангам и освобождают землю. Украинские военные сообщали, что захватчики перебросили под Бахмут связанные с "Газпромом" частные военные компании.

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