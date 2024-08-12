Россияне продвинулись сразу возле нескольких населенных пунктов.

Российским оккупантам удалось продвинуться на Торецком направлении в Донецкой области.

Согласно данным аналитиков DeepState, оккупанты продвинулись возле Пантелеймоновки, в Северном, Нью-Йорке и его окрестностях.

Кроме того, по данным Генштаба, при поддержке авиации армия РФ четыре раза пыталась пробить оборону на Торецком направлении, вблизи населенных пунктов Железное, Дружба и Нью-Йорк. Две атаки, по данным Генштаба, были отбиты, а две еще продолжаются.

Видео дня

Ситуация в районе Торецка

8 августа стало известно, что ВСУ отступили в районе Торецка в Донецкой области, чтобы избежать окружения. Как отметил аналитик BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, к юго-западу от Торецка российские войска до последнего времени не могли прорвать укрепления ВСУ, построенные еще 10 лет назад. Оккупанты обходили их с севера через Железное и с юга через Нью-Йорк. В результате в украинских позициях образовался выступ, который мог превратиться в котел. В итоге, чтобы избежать окружения, ВСУ отступили оттуда.

Несмотря на успехи России на фронте, военные аналитики и американские чиновники говорят, что большой прорыв маловероятен. Но если российским войскам удастся захватить давние оборонительные бастионы в районе Торецка, они смогут продвигаться к Константиновке.

Вас также могут заинтересовать новости: