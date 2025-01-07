Отмечают, что даже нет информации о каких-то серьезных боестолкновениях там.

Нет информации о взятии врагом города Лозовая на Харьковщине.

Об этом сказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Относительно Лозовой, то мне трудно сказать откуда расходится информация о ее взятии. Информация с мест противоположная", - подчеркнул он. При этом подчеркнул, что нет информации даже о каких-то серьезных боестолкновениях там по состоянию на сейчас.

Видео дня

Лозовая это Купянское направление фронта.

Ситуация на Харьковском направлении - что известно

Как сообщал УНИАН, по информации украинского проекта DeepState, российские захватнические войска оккупировали Лозовую и пытаются продвинуться к Новой Кругляковке, что в Изюмском районе Харьковской области.

При этом отмечалось, что аналитики ссылаются на опубликованное Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским видео, на котором изображено поражение российской колонны, которая проводила штурмовые действия в 2.05 км восточнее Новой Кругляковки.

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось о том, что на Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Тополя и Загрызово.

В то же время, на Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполовки, Заречного и Макеевки.

Вас также могут заинтересовать новости: