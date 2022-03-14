Мэр Николаева Александр Сенкевич получил сообщение от оккупантов с призывом сдать город.
Фото этого сообщения он опубликовал в своем Telegram.
"Александр Федорович, не доводите до гуманитарной катастрофы, подумайте о своих гражданах и семье! Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в Telegram... Не позволяйте националистам прикрываться вами! Обратите внимание на ситуацию в Херсоне! От ваших действий зависит ваша дальнейшая судьба!"– говорится в сообщении оккупантов.
В ответ Сенкевич попросил напомнить, где сейчас российский корабль, а также напомнил, что оккупанты могут сдать за деньги свою технику.
"Похоже, моральное состояние орков на дне. Воюют смс-ками. Но предложение в силе-сдавайте технику и у вас появится шанс остаться живым", – добавил Сенкевич.