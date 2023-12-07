В Мариуполе видели очередную колонну с танками и БМП российских захватчиков.

В последнее время российские оккупационные войска стягивают большие резервы в направлении Угледара Донецкой области. Враг перебрасывает технику как из РФ, так и с временно оккупированных территорий Запорожской или Херсонской областей.

Об этом рассказал в эфире "Эспрессо" советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, сегодня в Мариуполе снова видели колонну с российской техникой.

"Враг перемещает военную технику по полям, и это довольно необычно. Такие действия мы связываем с тем, что таким образом оккупанты перебрасывают технику, которая была на ремонте в Новоазовском районе, там хватает ремонтных баз. Сегодня в Мариуполе видели очередную колонну с танками и БМП, которая через центр города проехала на тягачах", – добавил он.

Андрющенко заметил, что создается впечатление, будто россияне стягивают силы в район Марьинки – Угледара, чтобы создать там еще одну точку для наступления и возобновления боевых действий. Кроме того, оккупанты остановили строительство железной дороги возле поселка Гранитное, который находится недалеко от Угледара.

"Учитывая, что таких активных боевых действий, как возле Авдеевки, пока нет на Угледаре, но видя активную подготовку со стороны захватчиков, вполне можно ожидать, что в ближайшее время мы снова услышим об Угледаре, с точки зрения наступления россиян", – констатировал советник мэра Мариуполя.

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В течение суток на передовой произошло 56 боевых столкновений. Только на Бахмутском и Авдеевском направлениях украинские защитники отбили более 30 вражеских атак.

Между тем во временно оккупированном Донецке во время удара 6 декабря "минуснули" 26 захватчиков. По резервуарам с топливом в одном из районов города попали снаряды, в результате чего возник пожар. Огонь перекинулся на базу оккупантов, их собирались отправить на штурм Авдеевки.

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