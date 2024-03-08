В течение суток агрессор решился на 3 штурма без поддержки бронетехники.

На левом берегу Днепра, на Херсонщине, благодаря мерам украинских защитников стало меньше более чем на 60 российских захватчиков .

Как сообщают Силы обороны юга Украины, враг не оставляет намерений выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левобережье Днепра. В течение суток агрессор решился на 3 штурма без поддержки бронетехники. Понеся потери, отошел на исходные позиции.

"Наши воины продолжают удерживать занятые позиции, работать над расширением плацдарма. Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток получили подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 62 оккупанта, реактивную систему залпового огня "Град", 4 пушки, 3 миномета, 14 единиц автомобильной техники, 2 антенны, 4 лодки.

"Уничтожен вражеский боекомплект к пушке "МСТА-Б"", - рассказали в ВСУ.

В то же время оккупанты не прекращают и усиливают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны различных типов. В течение боевой они ударили управляемой авиационной ракетой типа Х-59 по Херсонщине и зенитной управляемой ракетой С-300 по Кировоградщине.

Не прекращая террор населения прифронтовых территорий Херсонщины, оккупанты запустили с левого берега 30 FPV-дронов, 9 ударных БпЛА "Ланцет" и сбросили с БпЛА различных модификаций 23 осколочных боеприпаса. В результате применения FPV-дронов и разрывных боеприпасов повреждены админздание и два частных дома.

Также оккупанты 7 раз ударили из артиллерии по Херсону, трижды - по Антоновке и Станиславу, дважды - по Золотой Балке. Кроме того, под вражескими обстрелами оказались Михайловка, Широкая Балка и Кизомыс на Херсонщине. В результате этих артиллерийских обстрелов ранены 5 гражданских лиц. Повреждены многоэтажки, частные дома, административное здание, магазины, гражданские автомобили, гаражи и газопровод.

"Методично и регулярно враг терроризирует акваторию и прибрежные территории Очаковской и Куцурубской громад на Николаевщине. Здесь обошлось без разрушений и пострадавших", - добавили в Силах обороны.

Сейчас на боевом дежурстве остается один корабль вражеского флота - он в Азовском море. В Черном море пока нет никакой активности, российские ракетоносители из пунктов базирования не выходили уже более двух с половиной недель.

Оборона юга - последние новости

Напомним, за предыдущие боевые сутки произошел один штурм противника на левобережье, в районе населенного пункта Крынки . Подтвержденный общий показатель потерь врага в зоне ответственности Сил обороны юга составил 74 оккупанта, из которых около 50 - потери вокруг Крынок.

Вас также могут заинтересовать новости: