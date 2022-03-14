Систематические случаи таких действий зафиксированы в Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областях.

Оккупанты прицельно бьют по сельскохозяйственной технике и подрывают продовольственную безопасность в Украине и мире.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Оккупанты целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику в Украине", – говорится в сообщении.

В частности, систематические случаи таких действий зафиксированы в:

Броварском районе (Киевская область),

Мелитопольском районе (Запорожская область),

Прилуцком, Нежинском, Новгород-Северском районах (Черниговская область),

в некоторых районах Херсонской и Харьковской областей.

Также сельскохозяйственная техника массово реквизируется захватчиками для проведения инженерных работ, построения укреплений и для использования в качестве тягачей для бронетехники. К этим работам принудительно привлекается местное население в оккупированных населенных пунктах.

"Из последних сообщений: ночью 13 марта в населенных пунктах Чупаховка и Оленинское Ахтырского района (Сумская область) нанесен прицельный авиационно-бомбовый удар по местам хранения сельхозтехники. В результате удара, вся техника, более 30 единиц, была уничтожена", – сообщили в ГУР.

Отмечается, что такие действия врага свидетельствуют о том, что он целенаправленно уничтожает сельскохозяйственную технику.

"Это поставит под угрозу проведение посевной кампании в весенний период. Что может привести к гуманитарному кризису в отдельных регионах нашего государства. Ставится под угрозу продовольственная безопасность не только Украины. Наше государство – один из основных поставщиков многих видов сельскохозяйственных культур на рынки Европы и Китая", – добавили в разведке.

Ранее украинская разведка уже сообщала о подготовке россиянами теракта на ЧАЭС, ответственность за которую "припишут" Украине. Сейчас все объекты Чернобыльской атомной электростанции обесточены.

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