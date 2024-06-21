В Воздушных силах ВСУ отметили, что окончательно говорить о применении врагом ФАБ-3000 можно будет только тогда, когда удастся собрать обломки и ознакомиться с местом удара.

В Институте изучения войны (ISW) рассказали об угрозах запусков российскими оккупантами авиабомб ФАБ-3000.

Как отмечается в опубликованном вечером 20 июня отчете ISW, российские источники распространили кадры якобы первого в истории удара ФАБ-3000 М-54 по украинскому дислокационному пункту в Липцах Харьковской области, отметив, что бомба вызвала значительные разрушения.

Отмечается, что российские источники ранее высоко оценивали производство ФАБ-3000, но отмечали, что их вес и общие размеры усложнят доставку большинства российских тактических самолетов.

"Тот факт, что российские силы выяснили, как запускать ФАБ-3000, является значительным событием и увеличит разрушительный потенциал постоянных атак России планирующими бомбами против украинских сил и инфраструктуры. Российские войска уже увеличили использование управляемых и неуправляемых планирующих бомб против Украины, в частности в Харьковской области, до разрушительного эффекта, и если российские войска смогут запустить массовый залп из ФАБ-3000 (или даже более тяжелых управляемых планирующих бомб), они смогут нанести еще больший ущерб украинским фронтовым позициям и критической инфраструктуре", - говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что российские милитарные блогеры отметили, что удар 20 июня не был особенно точным, но радиус поражения ФАБ-3000 компенсирует его недостаточную точность, особенно если российские силы смогут использовать их масштабно.

В то же время утром 21 июня спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о видео, которое накануне распространили россияне, на котором якобы на территорию Харьковской области сбрасывается 3-тонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, - насколько эта информация соответствует действительности и были ли уже случаи применения врагом ФАБ-3000, - отметил, что "мы видели это видео".

"Окончательно об этом можно будет говорить только тогда, когда официально уже удастся собрать обломки, хотя бы ознакомиться с местом. Конечно, по видео достаточно сложно сказать. Поэтому необходимо немного подождать до того, пока удастся исследовать это место, и уже с уверенностью сообщить нашим зрителям о том, что именно это был за тип боеприпаса", - сказал он.

Спикер добавил, что россияне чаще всего используют ФАБы 250 и 500. Они переделывают их под унифицированный межвидовой планирующий боеприпас.

"Однако, 3000 - это достаточно редкий случай. И вероятно, если экспертиза все же подтвердит, это станет одним из первых случаев, когда россияне применили такую мощную авиационную бомбу", - подчеркнул Евлаш.

Применила ли Россия ФАБ-3000 - что сообщалось

Как писал УНИАН, в марте российское министерство обороны сообщило, что в Нижегородской области с начала года массово изготавливают трехтонные авиационные бомбы ФАБ-3000.

Сообщалось, что использовать такие бомбы мог только российский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, однако он не умеет использовать бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции.

Российские захватчики распространили в сети, как утверждается, момент применения тритонной бомбы ФАБ-3000 М-54 с управляемым модулем планирования и коррекции.

20 июня российский Telegram-канал Fighterbomber опубликовал видео сброса такой бомбы на село Липцы в Харьковской области. По его данным, это первое в истории человечества боевое применение бомбы такого калибра с УМПК.

"Справочный радиус сплошного поражения у ФАБ-3000 230 метров, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности 1240 метров", - написал он.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщил, что эта авиационная бомба поразила здание "Новой почты". "Тяжелая бомба массой 3 тонны (боевая часть 1,2 тонны) упала в 15 метрах от здания, но все равно нанесла ему серьезный ущерб", - написал он в микроблоге X.

Вас также могут заинтересовать новости: