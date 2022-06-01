Командование требует полностью уничтожать украинские города и села, если их невозможно захватить в честном бою.

Российским оккупантами приказывают сравнивать с землей украинские населенные пункты, которые те не могут оккупировать в честном бою.

Об этом свидетельствует аудиоперехват, опубликованное СБУ.

Оккупант рассказал жене, что командир его бригады отдавал приказ уничтожать мирные украинские села, которые те не могли оккупировать.

"Комбриг приезжает: вы что, ох*ели? Два дня уже деревни не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Да вообще пох*й! Откат полтора километра и залп из всех орудий!.. И все просто сравняли с землей... и укр*пов, и мирных, там всех подряд", – рассказывает оккупанты своей жене захватчик.

В СБУ отмечают, что подразделение этого захватчика пытается продвинуться на Донбассе. Служба документирует зверства оккупантов и уже открыла более 10 тыс. производств.

Ранее украинские защитники уничтожили крупное подразделение "вагнеровцев" на Донбассе. После ликвидации такой элитной части "рядовые" российские оккупанты теперь вообще боятся воевать.

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