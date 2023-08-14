В нынешнем ударе была ограниченная номенклатура средств, по сравнению с началом зернового террора, когда применялась также ракеты П-800 "Оникс", Х-22, Искандер-М/К, отметил эксперт.

Российские оккупанты в ночь на 14 августа совершили очередную атаку на Одессу - ракетный удар "Калибрами" и налёт дронами Shahed-136, при этом ВСУ сбили все цели. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал эту атаку и указал на ее важные отличия от предыдущих.

Он напомнил, что последний серьёзный удар по Одессе был три недели назад, в ночь на 23 июля. Также он обращает внимание на то, что в нынешнем ударе была ограниченная номенклатура средств, по сравнению с началом зернового террора, когда применялась также ракеты П-800 "Оникс", Х-22, Искандер-М/К.

По словам Коваленко, неоспоримым является тот факт. что Россия не остановится с террором Одессы.

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"Но в эту ночь российские оккупанты и вправду пошли на обстрел города тем, что мы можем эффективно сбивать. Нет, это не заявление о том, что у них закончились Х-22 или П-800 "Оникс", это опасение, что данные ракеты могут накапливаться для удара другого формата и мощности. Поэтому, зерновой террор Путин не прекратит, но продолжать будет по мере готовности БК, а формирование его идёт с трудом", - пишет Коваленко.

Ракетная атака по Одессе – что известно

Во время сегодняшней ночной атаки оккупанты запустили по Одессе 15 "Шахедов" и 8 ракет "Калибр". Все их силам обороны удалось сбить, однако в результате падения обломков повреждены учебное заведение, жилой дом и супермаркет, возник пожар. Также пострадали трое работников супермаркета, двое госпитализированы.

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