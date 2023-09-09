Обстоятельства смерти мужчины сейчас выясняет следствие.

На фронте нашли мертвым 31-летнего добровольца из Великобритании Джордана Чедвика. Тело воина Интернационального легиона обнаружили в водоеме. Он был с завязанными за спиной руками.

Как сообщает Sky News, смерть британца в Украине подтвердили в Министерстве иностранных дел Великобритании. Джордан Чедвик родом из Бернли в Ланкашире служил в британской армии с 2011 по 2015 год. В 2022 году военный присоединился к украинской армии в борьбе с российскими захватчиками.

Мать Джордана, Бренда Чедвик рассказала ВВС, что ее сын мечтал быть солдатом с детства, а обостренное чувство справедливости подтолкнуло его встать на защиту Украины.

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"Его страсть поддерживать свободу и помогать другим своими навыками заставила его покинуть Великобританию и поехать в Украину в начале октября 2022 года", – сказала женщина.

Семьи сообщили о гибели Чедвика еще 26 июня. 7 августа тело воина было репатриировано на родину.

"Хотя мы очень гордимся его непоколебимым мужеством и стойкостью, его смерть была разрушительной для нас. Нет слов, чтобы описать потерю такой короткой жизни. Сын, брат, внук, племянник и дядя, которого безмерно любили", – сказала мать воина.

Как сообщают СМИ, тело добровольца нашли в одном из водоемов. Руки Джордана были связаны за спиной. Следствие устанавливает, как погиб британец и кто стал его убийцей. В МИД Британии отметили, что контактируют с украинским следствием по расследованию обстоятельств гибели Чедвика.

Гибель иностранных добровольцев в Украине

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад стало известно, что на войне с российскими оккупантами погиб 22-летний доброволец из Британии Сэмюэл Ньюи. Он участвовал в боях на востоке Украины.

В начале августа 2023 года стало известно, что в бою за Украину погибли белорусские военные из полка Кастуся Клиновского. Один боец служил в батальоне "Волат", еще трое – в батальоне "Литвин". Их имена не раскрывались.

В мае в боях за Бахмут отдал жизнь американский ветеран. 27-летний Кристофер Джеймс Кэмпбелл служил в Иностранном легионе. До войны в Украине он служил в Ираке и Кувейте.

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