В Волынской области уничтожена вражеская ракета.
Об этом сообщил председатель Волынской областной военной администрации Юрия Погуляйко в Telegram.
"День сегодня прошел в тревожном ожидании. К счастью, две длительные воздушные тревоги на Волыни завершились без последствий. Так, сегодня в небе над Волынью силы ПВО уничтожили ракету. Спасибо Вооруженным силам Украины", - написал Погуляйко.
Он отметил, что сейчас в области все спокойно, а границу целый.
Как сообщал УНИАН, 27 марта председатель Волынской областной Военной администрации Юрий Погуляйко сообщил, что оккупанты нанесли ракетные удары по нефтебазе.
В течение 28 марта Ликвидация пожара, произошедшего на одном из промышленных предприятий для хранения горючего в Луцке, продолжалась. Локализовать пожар удалось к утру понедельника, а полностью потушить лишь 29 марта.
Также 26 марта оккупанты дважды нанесли ракетный удар по Львову. Одна ракета попала в нефтебазу в жилом квартале Львова, а второй - по заводу в жилом массиве. Повреждена во время обстрелов нефтебаза во Львове пылала 12 часов.