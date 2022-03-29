Сейчас в области все спокойно, а граница цела.

В Волынской области уничтожена вражеская ракета.

Об этом сообщил председатель Волынской областной военной администрации Юрия Погуляйко в Telegram.

"День сегодня прошел в тревожном ожидании. К счастью, две длительные воздушные тревоги на Волыни завершились без последствий. Так, сегодня в небе над Волынью силы ПВО уничтожили ракету. Спасибо Вооруженным силам Украины", - написал Погуляйко.

Он отметил, что сейчас в области все спокойно, а границу целый.

Как сообщал УНИАН, 27 марта председатель Волынской областной Военной администрации Юрий Погуляйко сообщил, что оккупанты нанесли ракетные удары по нефтебазе.

В течение 28 марта Ликвидация пожара, произошедшего на одном из промышленных предприятий для хранения горючего в Луцке, продолжалась. Локализовать пожар удалось к утру понедельника, а полностью потушить лишь 29 марта.

Также 26 марта оккупанты дважды нанесли ракетный удар по Львову. Одна ракета попала в нефтебазу в жилом квартале Львова, а второй - по заводу в жилом массиве. Повреждена во время обстрелов нефтебаза во Львове пылала 12 часов.

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