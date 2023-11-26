Также уничтожено 13 единиц военной техники.

На Таврическом направлении за минувшие сутки украинские воины уничтожили 639 российских захватчиков, еще 13 оккупантов сдались в плен. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"В целом, за неделю, в операционной зоне ОСУВ Таврия почти 30 военнослужащих противника поступили так же - выбрали жизнь, вместо бессмысленной смерти в "мясных" штурмах", - отметил он.

Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении враг нанес 6 авиаударов, провел 42 боевых столкновения и совершил 709 артобстрелов.

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"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Уничтожено 13 единиц военной техники. В частности, 3 танка, 2 ББМ, 1 артсистема, 1 ПТРК, 3 БПЛА, 3 автомобиля. Также уничтожены 3 склада боеприпасов и 1 важный объект оккупанта. Еще 15 единиц техники врага повреждены", - рассказал он.

Также, по словам Тарнавского, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Потери оккупантов в Украине - новости

По данным Генштаба, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 1070 российских оккупантов, доведя общее число потерь РФ до 324 830 человек. Также за минувшие сутки уничтожено 11 танков, 16 ББМ, 23 артсистемы и 93 беспилотника.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. В то же время бойцы ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, пункт управления и склад боеприпасов врага.

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