Информация от военнопленных позволит раскрыть планы Российской Федерации в регионе.

На территории Херсонской области одной из групп разведчиков Вооруженных сил Украины удалось задержать четырех российских солдат. Сейчас ведется допрос пленных оккупантов.

Информацией об успешной операции украинских разведчиков поделилась группировка войск "Юг" на своей официальной странице на Facebook.

Допрос врагов ведется с целью получить следующие данные: принадлежность оккупантов к конкретному формированию ВС РФ, задания подразделения, состояние укомплектованности вооружением, материально-техническими средствами и личным составом. На основе полученных данных ВСУ сможет прогнозировать дальнейшие действия России по продвижению в Херсонской области.

Украинские солдаты также планируют выведать личную информацию о каждом военнопленном. Это позволит использовать оккупантов для обмена на бойцов ВСУ или гражданских.

Напомним, более двух недель назад в украинском плену находились 562 пленных врага. С тех пор состоялись два обмена: первый — в конце марта, а второй — в начале апреля.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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