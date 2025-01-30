По данным CNN, тела погибших на войне американцев становится вернуть все сложнее.

Более 20 граждан США пропали без вести на войне в Украине, а за последние шесть месяцев количество погибших американских военных на поле боя возросло. Об этом говорится в расследовании CNN.

По информации журналистов, тела пяти американских добровольцев, которые присоединились к ВСУ, не смогли забрать с поля боя после их гибели за последние полгода. В то же время двое из них были недавно репатриированы украинской стороне с оккупированной РФ территории.

"Суровые свидетельства их уцелевших коллег и растущее количество жертв показывают непонятную, но важную роль американских фронтовиков в войне, которую президент Дональд Трамп назвал "смешной" и подтолкнул российского президента Владимира Путина к дипломатическому завершению", - подчеркнули в издании.

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В свою очередь родные пропавших без вести рассказали CNN, что им больно, ведь они не могут похоронить своих сыновей и официально объявить их мертвыми. Также они рассказали о страданиях, которые им наносят российские интернет-тролли, преследующие их в сети.

В издании отметили, что из-за интенсивности боевых действий на востоке Украины трупы солдат с обеих сторон часто не могут забрать. В частности, двое американских добровольцев были убиты во время одного из боев под Покровском в конце сентября. Речь идет о 25-летнем бывшем американском солдате Захари Форде из штата Миссури и еще одном американце без военного опыта с позывным "Гантер". Они погибли в результате атаки беспилотника во время выполнения боевого задания вблизи села Новогродовка. Их тела так и не были найдены.

В то же время американец с позывным "Реднес", который остался в живых, рассказал, что группа из трех добровольцев быстро попала в ловушку РФ в окопе около 500 метров от моста, который они должны были взорвать.

"Российские беспилотники начали спускаться вниз, пытаясь пробить крышу укрытия", - рассказал он.

Военный добавил, что бревно с крыши упало и ударило его в лицо.

"У меня был дробовик, я пытался сбить эти бревна", - продолжил он.

"Реднес" отметил, что шансы для бойцов-добровольцев выжить на фронте зависят от уровня их опыта и задач, которые ставят перед ними бригады. Он подчеркнул, что некоторые офицеры дают одинаковые задачи как иностранцам, так и украинцам, однако есть те, которые "продадут тебя и убьют так же быстро".

Поэтому боец обвинил в потерях своей бригады "плохого офицера... который не видел разницы между всеми. Это было мясо для мясорубки, и он просто посылал всех, кого мог достать".

"На данный момент вы не можете сказать, что это не борьба Америки. Критики войны пытаются сказать, что это проблема Украины. Если мы сможем заключить мир сейчас, нам не придется иметь дело с этим. Правда в том, что это не прекратится", - считает "Реднек".

Военный добавил, что его подразделение было эвакуировано из этого района. Уже позже он увидел кадры с дрона, на которых были видны тела Форда и Хантера. Территория, где они воевали, сейчас находится под контролем РФ.

Иностранные добровольцы в Украине

Как писал УНИАН, на поле боя погиб доброволец из Австрии Рихард С. Скорее всего, военный погиб в результате атаки российского дрона.

"Он любил свою родину и свою семью, но с начала большой войны он стал на поддержку моей семьи (Украины - ред.)", - отметила подруга добровольца.

В то же время военный эксперт Евгений Дикий рассказал об иностранных добровольцах на фронте. По его словам, за Украину сейчас воюет примерно 2 тыс. иностранцев. Большинство из них являются американцами и западными европейцами.

"С запада приехали на эмоциональном порыве - воевать за свободу... Есть фантастические истории, которые заслуживают воплощения в голливудском кино. Есть, например, "Киви" - врач-хирург из Новой Зеландии, которая бросила хорошую практику, очень богатую жизнь - у нее даже яхта своя была. На свои деньги она себя полностью снарядила....", - отметил ветеран АТО.

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