Украинские дипломаты приложат максимум усилий, чтобы каждый человек, причастный к преступлениям против Украины, был наказан.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что бомбардировки здания драматического театра в Мариуполе - это очередное военное преступление режима президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении министерства, обнародованном спикером МИД Олегом Николенко в социальной сети Facebook.

"В результате бомбового удара была разрушена центральная часть здания театра, много людей оказалось под завалами. Сейчас невозможно установить точное количество пострадавших из-за продолжающихся обстрелов. Нанеся целенаправленный бомбовый удар по месту массового скопления гражданских, Россия совершила очередное военное преступление", - отмечается в заявлении.

"Это преступление было совершено в то время, когда президент Международного суда ООН зачитывала приказ, который обязал Россию немедленно прекратить все военные действия на территории Украины", - отметили в МИД.

В связи с этим сказано, что режим президента РФ Владимира Путина уже давно пересек границу человечности.

"Украинские дипломаты приложат максимальные усилия, чтобы каждый человек, причастный к этому и сотням других преступлений против украинцев, был наказан", - отмечается в заявлении.

"Призываем международное сообщество усилить санкционное давление на Россию, чтобы остановить зверства российской армии в Украине, а также продолжать предоставлять нашему государству поддержку для защиты украинского народа", - сказано в заявлении МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 марта, российский самолет сбросил бомбу на здание Драматического театра в Мариуполе, где прятались сотни мирных жителей.

Обломками завалило вход в бомбоубежище и из-за продолжающегося обстрела пока отсутствует информация о пострадавших.