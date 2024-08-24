По оценкам Пентагона, сейчас на этом направлении действует около 10 тысяч украинских военных.

Чтобы вытеснить украинскую армию с территории Курской области россиянам понадобится не менее 50 тысяч солдат. Таких резервов агрессор пока не имеет, пишет The New York Times.

По оценкам Пентагона, Генштаб ВСУ задействовал в Курской операции около 10 тысяч солдат. Чем большую территорию в конце концов удастся взять под контроль украинцам, тем труднее ее будет оборонять. Но для России попытка выбить ВСУ тоже будет вызовом.

Американские чиновники считают, что России потребуется от 15 до 20 бригад, или не менее 50 000 военных, чтобы оттеснить украинцев с российской территории. Однако сейчас у Кремля "нет даже близко" такого количества сил на Курском направлении.

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Отмечается, что сейчас российское командование направило в Курск в основном резервные подразделения и войска из тех районов на фронте в Украине, которые не являются частью основного российского наступления на город Покровск.

Курская операция: последние новости

Как писал УНИАН, украинская сторона, возможно, попытается расширить подконтрольную ей территорию в России, и поэтому не создает оборонительных сооружений в Курской области. Такую оценку чиновников Пентагона публикует The New York Times.

Американский канал CNN считает, что вторжение ВСУ в Россию является дерзким сигналом Западу: Украина может изменить ход войны. Курская операция показывает, что украинская армия заслуживает постоянной, более быстрой и лучшей поддержки со стороны союзников, пишет издание.

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