Правитель Кремля до сих пор не обратился к россиянам и продолжает придерживаться рабочего графика, пишет издание.

Военная операция ВСУ в Курской области поставила российскую армию в затруднительное положение. Чтобы успокоить россиян, Путин обратился к хорошо знакомому сценарию: вести себя так, как будто ничего не случилось, но неясно, как долго продержится эта "уловка", пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что для многих вторжение ВСУ в Россию нанесло еще один удар по ауре непобедимости Путина, которую он поддерживал, стремясь показывать РФ как страну, "выступающую против западного господства".

Однако, как отметил аналитик Кейр Джайлз, сейчас в РФ пытаются сделать вид, что это нормально, что "войны приходят и уходят": "Вы можете попытаться превратить это в новую норму, но где провести черту в нынешних обстоятельствах?".

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И когда события в Курской области все же попадают в эфир российского телевидения, то комментаторы повторяют заявления Минобороны РФ о "военном превосходстве России над Украиной". А на возмущения россиян в социальных сетях кремлевские пропагандисты призывают всех "успокоиться".

Между тем, Путин не обращался к нации по поводу вторжения в Курскую область. Он продолжает придерживаться своего рабочего графика, пишет WSJ.

Указывается, что такой его подход служит для создания атмосферы "нормальности" для населения, которое демонстрирует признаки растущей усталости от развязанной войны. Тем не менее, как пишет издание, Путин, скорее всего, продолжит преуменьшать значение вторжения ВСУ и вряд ли сейчас обратится к россиянам. Он, как правило, "стремится выступать, когда может сообщить о положительных результатах", отметил консультант из британского аналитического центра Chatham House Николай Петров.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, аналитики DeepState сообщают, что украинские воины продолжают операцию на территории Курской области РФ и имеют новый успех восточнее города Суджи.

В разведывательном центре Сил обороны Эстонии заявили, что российская власть, судя по всему, решила игнорировать масштабы проблемы, которую украинские вооруженные силы создают для них вторжением в Курскую область.

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