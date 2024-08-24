Замедлить армию можно с помощью "глубокой обороны", отметил эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и украинская сторона, возможно, попытается расширить подконтрольную ей территории в России и поэтому не создает оборонительные сооружения в Курской области.

Чиновник из Пентагона (Минобороны США) на условиях анонимности рассказал The New York Times, что "Украина может попытаться построить оборонительные позиции еще глубже в России, расширив захваченную ею территорию".

"Чиновник Пентагона заявил, что задержка Украины насчет строительства оборонительных укреплений не обязательно означает, что Киев не намерен удерживать территорию в России…", - отмечается в материале.

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По словам старшего вице-президента Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса, если не защищать освобожденную территорию с помощью траншей и мин, то удержать ее "будет практически невозможно". "Война показала нам, что замедлить армию можно с помощью "глубокой обороны", - заявил он.

В центре внимания Курская область - что уже сообщалось об операции украинцев

Вооруженные силы Украины в начале августа стали двигаться вперед на Курщине и освободили свыше 90 российских населенных пунктов. Издание The Wall Street Journal выяснило, что украинские воины приближаются к тому, чтобы взять в окружение приблизительно 3 тысячи российских оккупантов, которые находятся между границей Украины и рекой Сейм.

По сведения аналитиков DeepState, в конце месяца наши защитники продолжали наступательные действия в Курской области. Эксперты 24 числа сообщили, что ВСУ имеют успех восточнее города Суджа.

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