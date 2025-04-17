Россияне могут создать третий плацдарм / коллаж УНИАН, скриншот с видео, wikimedia.org

Оккупационные войска попытаются сформировать минимум три ударных плацдарма, чтобы, выполняя политическую волю российского диктатора Владимира Путина, захватить дополнительные территории. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев в комментарии "Украинскому радио".

"Я не знаю планов российского Генштаба, но мы можем делать определенные предположения, оценивая перемещение вражеских сил и средств. Что сейчас происходит? Часть высвобожденных с территории Курской области вражеских сил Генштаб РФ сейчас направляет на юг Запорожской области. Причем направляет именно десантников", - пояснил он.

По словам Селезнева, это не вызывает удивления, так как именно там находится большая часть воздушно-десантных войск РФ, а руководит ими генерал-полковник Михаил Теплицкий, который является командующим воздушно-десантных войск ВС России.

Видео дня

"Исключать тот факт, что враг, сконцентрировав достаточно серьезную группировку на юге Запорожской области не будет пытаться трансформировать это преимущество в какие-то территориальные достижения, пожалуй, не стоит. Другое дело, что мы там все это время достаточно тщательно готовились, поэтому вряд ли у врага будут там какие-то серьезные сдвиги", - добавил он.

Эксперт не исключил, что россияне попытаются сформировать ударные плацдармы и на других участках фронта в Украине:

"Я думаю, что их будет минимум три для того, чтобы захватить ту же территорию нашей Донетчины, которая до сих пор находится под контролем украинских Сил обороны. В первую очередь, я имею в виду городскую агломерацию, которая включает Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку".

Эксперт добавил, что враг уже пытается атаковать позиции Сил обороны в направлении Константиновки и ведет активные боевые действия в районе Часового Яра и Торецка.

"Это абсолютно укладывается в эту логику. К тому же активизация вражеских действий на Лиманском направлении, как и на Купянском, может свидетельствовать о том, что враг пытается сформировать еще третий плацдарм для того, чтобы атаковать уже с северо-востока наш Славянск", - подытожил Селезнев.

Каковы цели РФ в Украине

Как писал УНИАН, ранее Владислав Селезнев заявил, что Владимир Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за нашими Силами обороны. Это, как считает эксперт, и есть главные цели российского диктатора.

Также Селезнев спрогнозировал, сможет ли РФ продвинуться в Сумской и Харьковской областях. Он считает, что врагу не удастся создать так называемую "буферную зону", о которой мечтает кремлевский диктатор Владимир Путин. 

Вас также могут заинтересовать новости: