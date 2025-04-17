Враг уже пытается атаковать позиции Сил обороны в направлении Константиновки и ведет активные боевые действия в районе Часового Яра и Торецка.

Оккупационные войска попытаются сформировать минимум три ударных плацдарма, чтобы, выполняя политическую волю российского диктатора Владимира Путина, захватить дополнительные территории. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев в комментарии "Украинскому радио".

"Я не знаю планов российского Генштаба, но мы можем делать определенные предположения, оценивая перемещение вражеских сил и средств. Что сейчас происходит? Часть высвобожденных с территории Курской области вражеских сил Генштаб РФ сейчас направляет на юг Запорожской области. Причем направляет именно десантников", - пояснил он.

По словам Селезнева, это не вызывает удивления, так как именно там находится большая часть воздушно-десантных войск РФ, а руководит ими генерал-полковник Михаил Теплицкий, который является командующим воздушно-десантных войск ВС России.

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"Исключать тот факт, что враг, сконцентрировав достаточно серьезную группировку на юге Запорожской области не будет пытаться трансформировать это преимущество в какие-то территориальные достижения, пожалуй, не стоит. Другое дело, что мы там все это время достаточно тщательно готовились, поэтому вряд ли у врага будут там какие-то серьезные сдвиги", - добавил он.

Эксперт не исключил, что россияне попытаются сформировать ударные плацдармы и на других участках фронта в Украине:

"Я думаю, что их будет минимум три для того, чтобы захватить ту же территорию нашей Донетчины, которая до сих пор находится под контролем украинских Сил обороны. В первую очередь, я имею в виду городскую агломерацию, которая включает Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку".

Эксперт добавил, что враг уже пытается атаковать позиции Сил обороны в направлении Константиновки и ведет активные боевые действия в районе Часового Яра и Торецка.

"Это абсолютно укладывается в эту логику. К тому же активизация вражеских действий на Лиманском направлении, как и на Купянском, может свидетельствовать о том, что враг пытается сформировать еще третий плацдарм для того, чтобы атаковать уже с северо-востока наш Славянск", - подытожил Селезнев.

Каковы цели РФ в Украине

Как писал УНИАН, ранее Владислав Селезнев заявил, что Владимир Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за нашими Силами обороны. Это, как считает эксперт, и есть главные цели российского диктатора.

Также Селезнев спрогнозировал, сможет ли РФ продвинуться в Сумской и Харьковской областях. Он считает, что врагу не удастся создать так называемую "буферную зону", о которой мечтает кремлевский диктатор Владимир Путин.

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