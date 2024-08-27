Двое украинцев в рейтинге: топ-5 снайперов, осуществивших выстрелы на наибольшее расстояние

Пятерка лидеров не менялась многими годами, но с началом войны РФ против Украины все изменилось.

Когда военный снайпер делает точный выстрел с чрезвычайно большой дистанции, ему нужен не только корректировщик и дальномер. Им нужно учитывать такие вещи, как направление ветра, скорость ветра, плотность воздуха и даже вращение Земли.

Среди всего этого они делают эти расчеты, пока вражеские войска активно пытаются их найти и убить. Военная история знает о 5 снайперах, которые сделали точные выстрелы на большое расстояние. Возглавляет этот рейтинг украинец, пишет Military.com.

Первые пять мест в списке крупнейших снайперских убийств на дальнем расстоянии почти не менялись, начиная с 2017 года, пока Россия не дала украинским снайперам возможность ворваться в этот рейтинг дважды.

Видео дня

1. Вячеслав Ковальский, Украина: 3,8 км

Хотя имена других стрелков в этом списке не называют, 58-летний Вячеслав Ковальский гордится тем, что ликвидировал российского офицера. Он работал в контрразведке СБУ и возглавил этот список благодаря выстрелу в Херсонской области в ноябре 2023 года.

Видеодоказательства подтвердили, что изготовленный на заказ снаряд из противоракетного ружья Horizon's Lord Ковальского попал в российского офицера на расстоянии 3800 метров от него. Пуле понадобилось девять секунд, чтобы попасть в оккупанта. Цель упала, другие военные разбежались.

"Я думал, что россияне теперь будут знать, на что способны украинцы. Пусть сидят дома и боятся", - сказал Ковальский The Wall Street Journal.

2. Канадский снайпер без имени, Ирак: 3,5 км

Операторы канадской Объединенной оперативной группы 2 являются самыми элитными из сил специальных операций страны. Личность этого стрелка (вместе с большинством деталей инцидента) до сих пор остается тайной.

Используя противотехническую винтовку McMillan TAC-50 калибра 50, снайпер JTF-2 стоял в многоэтажном доме в неизвестном иракском городе в 2017 году. Он прицелился в бойца "Исламского государства", который атаковал иракских сил безопасности. Затем он попал в боевика с расстояния 3540 метров, произведя выстрел, подтвержденный видеозаписью.

3. Австралийский снайпер без имени, Афганистан: 2,8 км

В своей книге "One Shot Kills: A History of Australian Army Sniping" авторы Гленн Уолерт и Рассел Линвуд подробно описывают историю австралийского солдата из 2-го полка коммандос, чей выстрел был рекордный в 2014 году.

Снайпер был одним из членов двух команд в районе Каджаки афганской провинции Гильменд в апреле 2012 года. Он использовал противотанковое ружье Barrett M82A1 с прицелом Schmidt and Bender и прицельной сеткой Woods. Все трое корректировщиков подтвердили попадание. Это был мировой рекорд по самой большой дистанции, который держался в течение следующих пяти лет.

4. Украинский снайпер без имени, Украина: 2,7 км

Россия рассчитывала, что ее вторжение в Украину продлится всего три дня, но война длится более двух лет. К ноябрю 2022 года Россия была вынуждена привлечь резервы для подавления украинских контрнаступлений в районах Харькова и Херсона из-за более 100 тысяч потерь российской армии.

Тогда же боец сил спецоперации Нацгвардии Украины попал в российского оккупанта с расстояния 2710 метров, закрепив за собой 2 место в рейтинге снайперов на то время. Снайпер использовал специальное антисетевое ружье XADO Snipex Alligator с заявленной дальностью стрельбы 2000 метров, изготовленное в Украине.

5. Капрал Крейг Гаррисон, Афганистан: 2,4 км

Объявлять имя снайпера, установившего мировой рекорд, не очень хорошая идея, как подтвердит Крейг Гаррисон. Британская армия назвала его имя против его воли, что привело к угрозам смерти ему и его семье. Он также боролся с ПТСР после того, как служил снайпером в Косово, Ираке и Афганистане.

Он использовал Accuracy International L115A3 против двух пулеметчиков Талибана в провинции Гильменд. Определив мишени, он поразил их двумя последовательными выстрелами в ясный погожий день.

Другие новости о снайперах

Как сообщал УНИАН, командование специальных операций морских сил США проводит испытания "собак-роботов" с искусственным интеллектом, вооруженных винтовками.

Базой для новой системы является четвероногий беспилотный наземный аппарат Vision 60 (Q-UGV) - "всепогодный наземный дрон" фирмы Ghost Robotics, который размером и силуэтом действительно напоминает собаку.

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