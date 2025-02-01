В семи областях аварийные отключения света.

В Украине утром объявили масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В Воздушных силах сообщали о ракетах на Харьковскую и Полтавскую области.

Обновлено 7.55. В Укрэнерго сообщили, что в связи с ракетной атакой - в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях применены аварийные отключения.

В Полтавской ОГА сообщили, что враг атаковал Полтавскую область.

Видео дня

"По предварительной информации, без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе", - говорится в сообщении.

Также председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что зафиксированы вражеские попадания в Харьковском и Берестинском районах. Информацию о разрушениях и пострадавших проверяют профильные службы.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилете в Харькове предварительно в Холодногорском районе, в пределах жилой застройки. На месте попадания пожар, предварительно известно об одном пострадавшем.

Впоследствии Синегубов уточнил, что количество пострадавших увеличилось до двух, ранена женщина в тяжелом состоянии.

Попадание произошло по историческому центру города. пострадали 7 человек, они доставлены в больницу.

По данным прокуратуры, вооруженные силы РФ атаковали город баллистическими ракетами, предварительно, типа "Искандер".

Также сообщается, что в эпицентре ракетного удара были норвежские дипломаты.

Вас также могут заинтересовать новости: