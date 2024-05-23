Военный вспомнил о примере Финляндии, которая когда-то воевала против гораздо большего противника в лице СССР.

Украина уже выиграла эту войну, но любая война заканчивается переговорами и сделками. Такое мнение высказал командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Александр Бакулин, которая одна из первых вступила в бой с оккупантами на Харьковщине, когда они перешли границу.

С полковником пообщался журналист ABC New. Он отметил, что бои в Харьковской области продолжаются. Силам обороны удалось замедлить продвижение противника и стабилизировать фронт. Однако хотя россияне уже не продвигаются так быстро, как в первые дни наступления, враг все еще достигает успехов. Бакулин подчеркнул, что у оккупантов "все еще есть резервы, и они введут их в бой".

Он также отметил важность согласования новой помощи Украине от США.

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"Да, наши солдаты храбрые и мужественные, но без этой помощи, без этого оружия, снарядов, всего, без этого мы не смогли бы продолжать воевать против России, просто потому, что мы намного меньше, чем Россия", – объяснил военный.

Кроме того, командир признал факт отступления войск, но подчеркнул, что это нормальная практика во время военных действий. Он также дал понять, что ему по душе находиться вблизи российской границы.

"Стрелять по русским на российской территории гораздо приятнее, чем стреляит по ним на украинской земле", – сказал он.

При этом, несмотря на успехи, которых достигли россияне, он отвергает идею о том, что Украина проигрывает войну.

"Я лично считаю, что мы уже выиграли эту войну. Вопрос в том, в какой момент она закончится и на каком этапе. (...) Каждая война заканчивается мирными переговорами и сделками", – подчеркнул Бакулин, допустив, что, возможно, придется потерять территории.

Военный привел пример Финляндии, которая когда-то воевала против гораздо большего противника в лице СССР.

"Да, она потеряла некоторые территории. Но она до сих пор существует как страна, а Россия даже не смотрит в ту сторону. Мы находимся в похожем положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю", – отметил командир бригады.

Война еще далека от завершения, и нехватка тяжелого вооружения все еще имеет решающее значение с оперативной точки зрения. Когда Бакулина спросили о потерях, вызванных нехваткой оружия, он лаконично ответил:

"Пот артиллеристов спасает кровь пехотинцев. Но если без снарядов есть только пот, то пехотинцы платят за это своей кровью".

Командир 57-й бригады отметил, что он согласен с тем, что американская поддержка необходима для ведения войны.

"Я понимаю, что мы потратили деньги их налогоплательщиков. Деньги граждан этих стран. Мы это понимаем. Но мы боремся, потому что хотим быть с вами, быть частью цивилизованного мира. Мы хотим играть в вашей команде. Да, сейчас мы переживаем трудные времена. Но я верю, что мы боремся за ценности, которые США пропагандируют в мире, и они всегда стояли за эти ценности", – резюмировал он.

Война в Украине: последние новости

В начале полномасштабной войны против Украины в 2022 году российская армия была гораздо слабее, чем сегодня, считает заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. По его словам, пока в Украине тешились ложными надеждами, враг адаптировался и устранял свои недостатки.

В то же время The Hill пишет, что война в Украине переходит в "критическую фазу", Россия хочет завоевать новые территории. Отмечается, что закрытие лазеек в санкциях, позволяющих РФ подпитывать свою военную машину, должно быть такой же приоритетной задачей, как и поставки ВСУ всего необходимого оружия.

Тем временем украинские защитники продолжают наносить потери российским оккупантам. Зенитчики 110 ОМБр уничтожили сегодня вражеский Су-25.

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