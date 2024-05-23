У западных властей есть две главные задачи насчет войны в Украине, отметили журналисты.

Полномасштабная война в Украине против россиян "переходит в критическую фазу", Россия хочет завоевать новые территории.

Об этом говорится в материале The Hill. "Киев разворачивает новые западные военные поставки, чтобы попытаться построить надежную оборону и вернуть назад российские успехи на поле боя", - отмечается в материале.

По сведениям журналистов, "одновременно Москва стремится к дальнейшим территориальным захватам, наращивая военное производство за счет доходов от экспорта энергоносителей и обходя международные санкции".

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Издание отмечает, что поэтому для властей государств Запада закрытие лазеек в санкциях, позволяющих РФ подпитывать свою военную машину, должно быть такой же приоритетной задачей, как и поставки украинцам всего необходимого оружия.

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Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд сказала, что российские власти явно обострили противостояние в нашем государстве, осуществив новые наступательные действия на территории Харьковской области. Экс-чиновница считает, что американские власти должны предоставить Украине больше помощи в нанесении ударов по вражеским базам, которые находятся внутри России.

Стоит отметить, что россияне начали активно наступать в Харьковской области 10 мая и смогли захватить ряд населенных пунктов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 23 числа сообщил, что оккупанты понесли значительные потери и увязли в уличных боях за город Волчанск.

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