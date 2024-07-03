Россия делает ставку на усталость Запада, считает ветеран.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и ни Украина, ни Россия не сможет переломить ход противостояния в течение лета.

Об этом заявил в эфире "Говорить великий Львів" военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий. "Он был возможным, если бы мы раньше начали заниматься нашей мобилизацией. Если бы мы сейчас имели хотя бы паритет с врагом в живой силе, то учитывая, что с апреля Конгресс США наконец разблокировал нам помощь, и где-то в мае-июне, эта помощь уже массово сюда доехала, то если бы у нас был паритет по людям, да, за лето мы могли переломить ситуацию", - пояснил Дикий.

Он добавил, что сейчас для Украины главной целью на лето является удержать фронт и провести успешную мобилизационную кампанию. Это, по мнению ветерана АТО, даст Украине возможность переломить ход событий в свою пользу.

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"За лето нам, дай бог, как раз выровнять силы, набирать темп мобилизации. И в таком случае, где-то к середине осени, можно о чем-то серьезном говорить. У россиян также нет никакого варианта за лето нас дожать и переломить ситуацию. Пик их возможностей уже прошел - они по инерции еще катятся вперед, и они еще продавят немало где наши позиции, в частности, в Донецкой области. Но не более этого", - пояснил Дикий.

Эксперт также отметил, что сейчас РФ делает ставку на "ползучее продвижение". Однако главная цель этого продвижения - не захватить Украину, а убедить Запад, что войну против России выиграть нельзя.

"Они этим ползучим продвижением не надеются, что проползут до, как они говорят "оккупированного российского города Львов". Они прекрасно понимают, что далеко не проползут. Но они надеются таким продвижением окончательно сформировать на Западе мнение, что войну в России выиграть невозможно. Что у России бесконечные ресурсы и сколько не воюй - она все равно будет продвигаться. И ставка на то, что Запад устанет и просто умоет руки от этой войны", - пояснил Дикий.

Продолжается война в Украине - важные новости

Накануне аналитики из DeepState рассказали, что оккупанты смогли продвинуться в районе семи населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. В частности, армия РФ полностью заняла микрорайон "Канал" в Часовом Яру.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, российские оккупанты сейчас пытаются расширить свое наступление на Торецк Донецкой области, чтобы взять Часов Яр в полуокружение с юга.

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