Россияне разрушили школу, но ВСУ дали достойный отпор.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что все атаки оккупантов пока неудачные, поэтому они бьют по гражданской инфраструктуре. Захватчики ударили по школе, но получили за это мзды.

Об этом Ким рассказал в новом видео.

По его словам, ВСУ подавляют все атаки врага. На всех направлениях оккупантов ждет фиаско.

Сегодня россияне ударили по школе в одном из населенных пунктов. Под завалами люди. Спасатели уже занимаются эвакуацией.

"Какие же они тупые. Это просто катастрофа... Они сюда пошли — получили мзды, туда пошли — получили мзды. В третью сторону пошли - и там получат мзды", - констатировал Ким.

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