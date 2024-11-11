Эксперт объяснил, с чем связано поднятие в небо российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Российские захватчики могут тестировать готовность боевой авиации для нанесения массированного ракетного удара по территории Украины.

Об этом сказал экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире на Radio NV в ответ на вопрос, как понимать сегодняшнее поднятие в небо российских самолетов, которые не выпустили ракеты.

"Не думаю, что это демонстрация, скорее - это репетиция", - сказал Дикий.

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Эксперт объяснил нынешнюю стратегию россиян для воздушного террора Украины. В частности, ранее россияне неэкономно тратили ракеты, потому что надеялись на более быстрое завершение войны, но в конце концов дошли до предела, который называется "нетронутый запас" ракет.

"Теперь они используют ровно столько средств поражения, сколько за это же время производят", - сказал Дикий.

В то же время, россияне научились производить в большом количестве ударные дроны типа "Шахед", которые захватчики называют "Геранями", потому что Иран передал все технологии. Сейчас россияне производят этих дронов более тысячи в месяц.

"Геранями они способны нас засыпать каждый день", - сказал Дикий.

Зато, по его словам, с ракетами у россиян принципиально отличная картина.

"Если брать дальнюю баллистику - Искандеры и Кинжалы, то их за месяц производится до 15 единиц вместе максимум. Вообще, обычно, в районе 10. А что касается крылатых ракет, то где-то примерно 35 всех типов, всех "Х" с разными индексами", - сказал Дикий и добавил, что этих ракет может хватать на один мощный залп.

Мощных ракетных атак россияне не делали уже месяца два, потому что накапливают ракеты.

"Скорее всего, сейчас они накопили за два месяца от двух до трех десятков баллистических ракет, готовых к запуску, и до 70 крылатых ракет", - сказал Дикий.

Он предполагает, что после двух месяцев отсутствия атак россияне должны были проверить исправность старых самолетов типа Ту, потому что машины очень старые и имеют регулярные проблемы.

"Перед таким ответственным пуском, который явно ожидается, я не буду утверждать, что он будет обязательно прямо завтра - это может быть и послезавтра и через три дня, но явно на этой неделе нас ждет такой "большой салют". Во-первых, они должны были проверить готовность своих машин, потому что реально с этим проблема", - сказал Дикий.

Также, во-вторых, эксперт считает, что не надо недооценивать российскую разведку.

"Они же точно не знают, сколько у нас осталось тех ракет, которыми мы можем перехватывать (российские ракеты - УНИАН). Они точно этого знать не могут, но, скорее всего, они сейчас отслеживали, если они имитируют большой ракетный салют - что у нас станет на боевое дежурство, а что не станет", - сказал Дикий.

Он считает, что сегодня состоялась у россиян репетиция и определенное тестирование наших возможностей.

По мнению эксперта, россияне определяли, готова ли украинская ПВО, чтобы возможно перегрузить ее еще второстепенными целями, таким как "Герани" и имитационные дроны "Герберы". Российская логика может заключаться в том, что когда еще сильнее будет истощена украинская ПВО, чтобы только потом наносить удар.

Ракетная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, Воздушные силы ВСУ в 5:51 сообщили, что в небе зафиксировано 8 бортов Ту-95мс. Они держали курс в направлении пусковых рубежей в Каспийском море. Позже Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К.

Украинским гражданам надо быть готовыми, что воздушные атаки российских захватчиков могут возникать в течение дня, заявил ранее авиационный эксперт Валерий Романенко.

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