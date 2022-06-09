Бойцы группировки "Схид" за сутки уничтожили 32 оккупантов и склад с боеприпасами.

На Донбассе за сутки военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили 7 атак российских оккупантов, сбили 5 беспилотных летательных аппаратов и уничтожили 10 танков.

Об этом сообщает группировка Объединенных сил в социальной сети Facebook.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 7 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои", - сказано в сообщении.

При этом украинские отважные воины наносят войскам агрессора потери в живой силе и технике.

В частности, за прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 10 танков, 7 артиллерийских систем, 4 боевые бронированные машины, 3 специальных бронированных автомобиля, 4 единицы автомобильной техники, 1 склад с боеприпасами.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

В то же время, российские захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, из них: 49 жилых домов, профилакторий, несколько производственных предприятий, фермерское хозяйство и железнодорожную станцию.

"В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица", - говорится в сообщении.

Украинские бойцы группировки "Схид" за сутки уничтожили 32 российских захватчиков и склад с боеприпасами.

Как сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схид" в социальной сети Facebook украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе своей ответственности.

В частности, сегодня, 9 июня, украинские воины уничтожили: личного состава - 32 оккупанта, БМП – 1, АТТ – 3, БПЛА – 1, склад с боеприпасами – 1.

Как сообщал УНИАН, ВСУ на отдельных участках ведут наступательные действия.