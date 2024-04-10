На морской базе в непризнанной Абхазии находится только береговая охрана ФСБ РФ.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, как смена командования флота РФ, который с позором бежал из Крыма, сказалась на ситуации в Черном море

По его словам, сейчас противник сосредоточил все свои весомые боевые единицы в Новороссийске. Россияне пользуются, в первую очередь, тем, что Украина придерживается международных требований - в смысле международных протоколов, международного морского права.

"Фактически они (оккупанты - УНИАН) сейчас находятся в своих территориальных водах. В Крыму остаются активы, которые либо на ремонте - это как минимум 15 единиц, или те, что негде ставить в Новороссийске. Они в пунктах базирования, закрылись. Вход (выход) из гавани так же закрыт", - рассказал Плетенчук во время брифинга.

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Он добавил, что эксплуатация других российских морских портов, в частности Сочи, Туапсе затруднена тем, что врагу не хватает инфраструктуры для соответствующей защиты боевых единиц. Именно поэтому корабли скапливают в Новороссийске.

По данным Плетенчука, использование базы Очамчира (Абхазия) не имеет результата, о котором Кремль рассказывает в своих СМИ. Спикер пояснил, что эта абхазская база маленькая и там сейчас находится только береговая охрана ФСБ РФ, потому что корабли большего размера не могут в той акватории маневрировать.

"Поэтому можно сказать, что сохраняется таки статус-кво. Единственное, что мы видим из новой тактики нового руководства так называемого Черноморского флота РФ - это увеличение применения авиационной компоненты в смысле патрулирования. И случай, который произошел сегодня (падение Ка-27 - УНИАН), может коррелироваться с этим. Потому что парк достаточно старый, эксплуатация достаточно интенсивная, вернули в строй даже самолеты Бе-12, которые уже шли на списание, для того, чтобы патрулировать прибрежную зону. Поэтому такие случаи как сегодня могут участиться", - сказал Плетенчук.

Он также отметил, что "второй элемент относительно новых решений" командования Черноморским флотом РФ касается применения субмарины, которая позавчера была задействована для запуска ракеты. Однако сейчас эта подводная лодка также находится в пункте базирования.

Смена командования Черноморского флота РФ - последние новости

2 апреля стало известно, что Черноморский флот РФ, который за время полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял примерно треть боевого потенциала, возглавил уроженец временно оккупированного Севастополя Сергей Пинчук. Он - родился в Севастополе, но служил в российском флоте. Новым руководителем Северного флота РФ (основная база - город Североморск под Мурманском) назначен вице-адмирал Константин Кабанцов, служба которого связана с подводными лодками - преимущественно именно Северного флота. Кроме того, указом президента РФ назначен новый командующий всеми военно-морскими силами РФ в целом - адмирал Александр Моисеев, который является уроженцем Калининградской области.

10 апреля спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что во временно оккупированном Крыму упал российский вертолет К-27. Была информация, что этой катастрофе предшествовал взрыв, скорее всего, он упал не только по чисто техническим причинам. Видимо, на борту у него произошло какое-то происшествие. После падения сразу была начата спасательная операция.

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