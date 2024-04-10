Отмечается, что остался единственный малый ракетный корабль "Циклон", носитель крылатых ракет "Калибр".

Все значимые и боеготовые корабли Черноморского флота Российской Федерации с базы во временно оккупированном Севастополе убрали. Эти суда теперь дислоцируются в Новороссийске.

"Значущих кораблей на главной базе ЧФ осталось мало, а боеготовых из них – вообще немного. Почти все серьезные боевые единицы выведены в Новороссийск", - говорится в сообщении мониторинговую группу "Крымский ветер" в Telegram.

На базе в Крыму остался единственный малый ракетный корабль "Циклон", носитель крылатых ракет "Калибр", который еще ни разу не бил ими по Украине.

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Кроме того, в бухтах находятся:

2 сторожевых корабля проекта 1135 "Буревестник";

2 МРК проекта 1239 "Севуч";

2 сторожевых корабля проекта 205П "Тарантул";

2 базовых тральщика проекта 12700 "Александрит";

2 тральщика проекта 266-М "Аквамарин";

БДК проекта 1171.

Также на ремонте находятся:

БГК "Минск";

БГК "Азов";

БДК "Константин Ольшанский";

БДК "Ямал" – под вопросом;

Разведкорабль "Иван Хурс";

ВЛ "Ростов-на-Дону", которая не подлежит восстановлению.

Черноморский флот РФ - последние новости

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что с начала полномасштабной войны Украина потопила или поразила треть военных кораблей РФ в Черном море.

Чтобы спасти остатки Черноморский флот РФ почти в полном составе покинул временно оккупированный Крым. Плетенчук отметил, что фактически все носители крылатых ракет перебазированы, "кроме одного неудачника". Он отметил, что в Крыму оставили тех, кого не жалко и тех, кого просто негде разместить в пункте базирования в Новороссийске, где вход в гавань перегородили баржами, рассчитывая, что такая методика им поможет.

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