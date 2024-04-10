В Крыму остался лишь один носитель ракет "Калибр" / фото УНИАН

Все значимые и боеготовые корабли Черноморского флота Российской Федерации с базы во временно оккупированном Севастополе убрали. Эти суда теперь дислоцируются в Новороссийске.

"Значущих кораблей на главной базе ЧФ осталось мало, а боеготовых из них – вообще немного. Почти все серьезные боевые единицы выведены в Новороссийск", - говорится в сообщении мониторинговую группу "Крымский ветер" в Telegram.

На базе в Крыму остался единственный малый ракетный корабль "Циклон", носитель крылатых ракет "Калибр", который еще ни разу не бил ими по Украине.

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Кроме того, в бухтах находятся:

  • 2 сторожевых корабля проекта 1135 "Буревестник";
  • 2 МРК проекта 1239 "Севуч";
  • 2 сторожевых корабля проекта 205П "Тарантул";
  • 2 базовых тральщика проекта 12700 "Александрит";
  • 2 тральщика проекта 266-М "Аквамарин";
  •  БДК проекта 1171.

Также на ремонте находятся:

  • БГК "Минск";
  • БГК "Азов";
  • БДК "Константин Ольшанский";
  • БДК "Ямал" – под вопросом;
  • Разведкорабль "Иван Хурс";
  • ВЛ "Ростов-на-Дону", которая не подлежит восстановлению.

Черноморский флот РФ - последние новости

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что с начала полномасштабной войны Украина потопила или поразила треть военных кораблей РФ в Черном море.

Чтобы спасти остатки Черноморский флот РФ почти в полном составе покинул временно оккупированный Крым. Плетенчук отметил, что фактически все носители крылатых ракет перебазированы, "кроме одного неудачника". Он отметил, что в Крыму оставили тех, кого не жалко и тех, кого просто негде разместить в пункте базирования в Новороссийске, где вход в гавань перегородили баржами, рассчитывая, что такая методика им поможет.

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