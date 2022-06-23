Государство-агрессор продолжает совершать преступления на оккупированных территориях страны.

Расследовать преступления, совершенные российскими захватчиками на оккупированных территориях, гораздо сложнее, но работа ведется постоянно и качественно.

Об этом сообщил начальник департамента войны Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире информационного марафона.

"Мы не имеем физического доступа на оккупированные территории, поэтому лишены возможности провести осмотр места событий и собрать определенные доказательства. Но мы не ждем момента, когда наши вооруженные силы освободят эти территории. Мы уже активно работаем, собираем информацию из открытых источников, также над этим работают украинские специальные службы. Сотрудничаем с нашими международными партнерами. Все это позволяет нам документировать достаточно качественно все эти преступления и устанавливать тех лиц, которые их совершают. То есть, фактически, несмотря на определенные сложности, работа ведется довольно качественно", - проинформировал Белоусов.

Начальник департамента войны отметил, что сейчас документирование преступлений российских захватчиков на оккупированных территориях также происходит из открытых источников, а все материалы накапливаются в соответствующих базах.

"Международные партнеры учат наших работников как документировать преступления и зверства, которые совершаются россиянами на территории Украины, из открытых источников. Эти базы накапливаются, и эти материалы используются в материалах уголовных производств. Они однозначно будут использованы для привлечения всех этих лиц к ответственности", - подчеркнул Белоусов.

Он добавил, что также информацию о преступлениях на оккупированных территориях, несмотря на риски, передают люди, которые там находятся, а также те граждане, которым удалось выехать из этих регионов.

"Наши работники работают с теми людьми, которые освобождаются с оккупированных территорий, и получают информацию о том, что там происходит. Расследование идет в том числе с использованием современных технологий, которые сейчас есть в Украине и у наших международных партнеров", - сказал Белоусов.

Он отметил, что в Украине уже задокументировано 18 тыс. военных преступлений и это количество растет, в частности, потому, что государство-агрессор продолжает совершать ужасные преступления на оккупированных территориях.

Начальник департамента войны акцентировал, что система органов правопорядка и Офис генпрокурора пытается фиксировать и документировать все военные преступления на территории Украины, а также находить тех людей, которые их совершают.

"Сейчас 118 лицам уже сообщено о подозрении. Из них 15 человек, которые собственно находятся в Украине. По которым мы уже имеем 6 приговоров. Основной фокус нашей правоохранительной системы – это наши национальные суды. Вместе с тем, некоторые категории лиц имеют иммунитет, в частности, высшие должностные лица (Российской Федерации - УНИАН), что лишает нас возможности привлечь их к ответственности в национальных судах. Мы уверены, что сможем установить всех... и с помощью международных партнеров привлечь к ответственности", - подчеркнул Белоусов.

Как сообщал УНИАН, Украина хочет добиться наказания России юридическим путем через Международный суд ООН, Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека.

3 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что МУС начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.

Сегодня, 22 июня, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила с генпрокурором США Мерриком Гарландом сотрудничество по расследованию военных преступлений Российской Федерации.