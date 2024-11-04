Отмечается. что Украине необходимы качественные оборонительные рубежи.

Чтобы остановить российское наступление, Украине нужно перейти к систематической обороне. Такое мнение высказал военный аналитик Ян Матвеев, передает 24 канал.

"Многие украинские бригады героически себя проявляют и достигают результата. Но думаю, что на длинной дистанции нужно перейти к систематической обороне, которая будет четко выстроена и подготовлена. Тогда будет возможность удерживать наступление россиян и нанести им существенный вред, а в будущем и перехватить инициативу", - сказал он.

Отмечается, что Украине необходимы качественные оборонительные рубежи с минными полями, чтобы оккупантам было значительно труднее продвигаться.

Видео дня

По словам Матвеева, нынешнее наступление России действительно является одним из самых тяжелых. Он добавил, что оккупанты смогли нарастить армию, увеличив выплаты по контрактам, но и потери у них все равно чрезвычайно высокие.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабной войны предварительно составляют около 699 тысяч 90 человек За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1410 оккупантов.

Кроме того, ВСУ за сутки уничтожили десятки единиц вражеской техники, в частности, 12 танков, 36 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 70 БПЛА оперативно-тактического уровня, 46 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Вас также могут заинтересовать новости: