По его словам, оккупанты будут пытаться перерезать логистику и расширять фронт по флангам.

Пока российским оккупантам не хватает сил для проведения масштабного окружения Покровска широким фронтом с флангов.

Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Espreso.

"Ситуация очень серьезная, без сомнений. Но сейчас у россиян недостаточно сил для окружения Покровска с флангов. Они могут попытаться перекрыть логистические пути по западной или восточной стороне города, но полностью перерезать логистику и поддержку города им пока не удается. Россияне не смогли полностью решить вопрос Купянского выступа, который для них является серьезным вызовом. Также они не взяли под контроль дорогу, ведущую из Запорожья в Донецк, которая важна для нашего военного контингента. Поэтому в такой ситуации провести массированное наступление на Покровск оккупантам не удастся", - сказал он.

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По словам Тимочко, оккупанты будут пытаться перерезать логистику и расширять фронт по флангам. Тем не менее для врага это станет "ползучим наступлением".

"Российские войска состоят из разных групп, и командующие этих групп могут не всегда действовать согласованно, что приводит к внутренней борьбе за лавры. Они попытаются наступать как по флангам, так и в лоб. Но для оперативного прорыва им сейчас не хватает сил. Даже тех 70 тысяч, что они имеют, недостаточно для масштабных операций", - подчеркнул он.

Ситуация в Покровске

Ранее представитель украинской армии майор Виктор Трегубов рассказал, что Российские оккупанты обходят Покровск в Донецкой области и вместо этого сосредотачиваются на перерезании путей снабжения к городу. Он отметил, что этот маршрут имеет решающее значение для поставок украинским силам во всем регионе.

Кроме того, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец назвал главный вызов для ВСУ на Покровском направлении. Эксперт объяснил, где пытаются продвинуться российские оккупанты.

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