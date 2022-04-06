На аэродроме в Тирасполе готовятся к приему самолетов.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не исключают использования территории Приднестровья для поддержки наступления на Южнобугском направлении.

Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба по состоянию на 6:00 6 апреля.

Отмечается, что основные усилия враг сосредотачивает на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Продолжает сохраняться угроза применения противником ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Оккупанты наносят огневое поражение по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуры и жилым кварталам городов.

"Одновременно враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной приднестровско-молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка для приема самолетов", - сказано в сообщении.

На Волынском направлении признаков формирования противником наступательных группировок нет. Определены подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть подразделений врага, которые выведены из указанного направления, находятся на территории Беларуси. Продолжают мероприятия по восстановлению, вероятно, с целью их перегруппировки и усиления других группировок.

При этом в Генштабе не исключили, что подразделения российских войск могут остаться в Беларуси с целью сковывания действий Сил обороны Украины и недопущения их переброски на другие направления. Другой целью является оказание помощи Беларуси в прикрытии части белорусско-украинской границы.

На Северском направлении продолжается восстановление оккупационных подразделений врага, которые ранее были выведены в Брянской и Курской областей.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам.

На Изюмском направлении оккупанты не оставляют намерений создания ударной группировки и продолжения наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково.

На Донецком направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Продолжает ведение штурмовых действий в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Солодке. Успеха не имеет.

Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы. Не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города более 40 суток держат героическую оборону, сдерживая подавляющие силы подразделений российских захватчиков.

На Таврическом направлении, в районе населенного пункта Басань, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58-й общевойсковой армии, вероятно, с целью перегруппировки сил.

Группировкой Воздушных сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было уничтожено 8 крылатых ракет. Авиация Воздушных сил продолжала поддержки действий наземных войск Сил обороны и наносила воздушные удары по войскам оккупантов.

Как сообщил Генштаб ВСУ 5 апреля, российские оккупанты осуществляют перегруппировку войск и сосредоточивают усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины.

Белый дом утверждает, что новая фаза войны в Украине может длиться несколько месяцев и дольше. Оккупанты сосредоточатся на попытках захватить более широкие границы Луганской и Донецкой областей, чтобы "замаскировать" предыдущие военные неудачи.

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