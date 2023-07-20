Ситуация в Бахмуте складывается таким образом, что он может быть освобожден "гораздо меньшей кровью и гораздо более красивым методом".

Российские оккупанты сосредоточили огромные силы на Бахмутском направлении, но морально-психологическое состояние врага на низком уровне. Сам Бахмут россияне могут покинуть уже в ближайшие недели.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEДОМ экс-заместитель главы СБУ, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун. Он добавил, что под Бахмутом россияне подготовили позиции и дополнительные линии обороны.

"Тем более, что они там уже стояли перед наступлением на Бахмут, когда начиналась эта вся кампания. Поэтому я подозреваю, что если они и будут отходить, то на эти линии. К сожалению, у них накоплено на том направлении огромное количество войск, мы знаем те цифры, которые озвучивались нашим командованием", – добавил эксперт.

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По словам Ягуна, морально-психологическая ситуация в рядах вражеских войск не очень позитивная. Россияне положили там много своих солдат, но не смогли достичь результатов. Он подчеркнул, что ситуация в Бахмуте складывается таким образом, что он может быть освобожден "гораздо меньшей кровью и гораздо более красивым методом".

"Вероятнее всего, в ближайшее время и россиянам надо будет принимать сложное для них решение: либо оставаться в Бахмуте закрытыми и сделать еще одну Брестскую крепость в окружении, либо отходить. Я думаю, что, вероятнее всего, пройдет неделя-две, и решение будет принято положительное для нас", – резюмировал он.

Ситуация в районе Бахмута

Уже несколько недель украинские военные проводят наступательные действия на севере и юге от Бахмута. Силы обороны постепенно продвигаются вперед и метр за метром освобождают эту территорию от оккупантов.

20 июля спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские военные уже ведут бои возле Курдюмовки на Бахмутском направлении. Он подчеркнул, что противник оказывает мощное сопротивление, но несут значительные потери.

В то же время командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что оккупанты оказались в полуоточении. Созданы все условия для освобождения Бахмута от российских захватчиков. По словам Сырского, враг несет огромные потери и фактически потерял боеспособность.

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