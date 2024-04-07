Только на Бахмутском направлении Силы обороны отбили 10 вражеских атак.

В течение суток, 6 апреля, на фронте зафиксировано 50 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по ситуации на передовой по состоянию на 18:00.

На Лиманском направлении нашими воинами отбито 7 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. В то же время на Купянском – враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Спорное, Богдановка, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 5 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердычи и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток враг совершил 2 безуспешные атаки позиций наших войск

Отмечается, что оккупанты нанесли 8 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В то же время авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск нанесены поражения по 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления БпЛА, 1 станции РЭБ противника.

Война в Украине: важные новости

Россия говорит, что ее оккупационные войска уже якобы вошли в Часовой Яр Донецкой области. Представитель Восточного командования Вооруженных сил Андрей Задубинный заявил в комментарии Reuters, что эта информация не соответствует действительности.

Тем временем оккупанты не прекращают обстреливать мирные украинские города. Под вражеским огнем 6 апреля оказались, в частности, Харьков и Одесса, погибли люди.

Кроме того, россияне ударили по Донецкой области из артиллерии. В результате обстрелов погибли пять человек. Среди жертв атаки – мать и ее 16-летняя дочь.

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