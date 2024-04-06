Западная пресса убеждает, что Украина оказалась перед двумя неприемлемыми вариантами стратегического выбора.

Текущая ситуация в российско-украинской войне поставила президента Владимира Зеленского перед выбором между двумя вариантами - плохим и еще худшим. Об этом говорится в публикации The Washington Post.

Как пишет издание, украинские и западные официальные лица считают, что Зеленский в значительной степени застрял: Россия усиливает авиаудары по украинским тылам и медленно продвигается на поле боя, США прекратили оказывать военную помощь, а Европа не решается сделать больше - и перспектив победы не видно.

"Статус-кво ужасен. Сейчас борьба зашла в тупик, украинцы ежедневно гибнут на поле боя. Но украинцы говорят, что прекращение огня также не может начаться, потому что оно просто даст россиянам время пополнить свои силы", - говорится в публикации.

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Автор статьи отмечает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным являются политически токсичным вариантом для Зеленского. Украинская общественность категорически против сдачи территории, и Путин не проявил готовности принять ничего, кроме капитуляции Украины перед его требованиями.

В то же время едва ли не главной проблемой для Зеленского является ожидание его собственной страны - ожидание обещанной победы и деоккупации всех украинских территорий, включая Крым.

"Умные люди знают, что это нереально", - сказал изданию неназванный украинский депутат и добавил: политическому руководству "нужно было когда-то скорректировать эту риторику".

Кроме проблем с западной помощью перед украинским политическим руководством возникает и проблема дефицита живой силы на поле боя - эту потребность Украина должна закрыть сама. Западный дипломат, работающий в Киеве, охарактеризовал ситуацию с непопулярным в народе законопроектом о мобилизации как "политический пинг-понг" между Офисом президента и Верховной Радой.

"Никто не хочет на самом деле нести ответственность на этом этапе. Но это придется сделать (...) Поэтому вокруг этого также возникает социальное напряжение", - сказал дипломат на условиях анонимности.

Широкомасштабная мобилизация также создаст экономические проблемы. Деньги на зарплаты солдатам не могут поступать напрямую из иностранной помощи, и некоторые отрасли уже сталкиваются с нехваткой рабочей силы. Экономика Украины испытывает напряжение из-за неоднократных ракетных атак и обстрелов беспилотников, направленных на энергетическую инфраструктуру, что также отпугивает иностранные бизнес-инвестиции.

Неназванный украинский депутат заявил изданию, что в текущем статус-кво страна не проживет еще 10 лет. Однако другие считают, что борьба может продолжаться даже дольше.

"Никто не будет уступать территорию, но люди понимают, что ее возвращение может занять много времени. Какую форму это может иметь? Здесь взгляды разнятся. Долгая война с окончательной победой? Внезапный коллапс в российской структуре власти? Успешное контрнаступление? Но для этого нужен совсем другой тип поддержки, чем тот, который Украина имеет сейчас", - заявил бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, западная пресса убеждает, что для Украины в текущей ситуации приемлемым был бы вариант послевоенной Германии - согласие на вынужденную потерю части территории в надежде, что со временем эти земли удастся вернуть.

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Малярвыразила убеждение, что время играет на стороне России. По ее словам, враг активно учится воевать, перенимая более эффективную работу украинских штабов, копируя наши более профессиональные военные решения.

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