На Донецком и Луганском направлениях основные усилия враг сосредотачивает на боевых действиях в районах населенных пунктов Попасная и Рубежное и установлении контроля над городом Мариуполь.

Российские захватнические войска пытаются закрепиться на административных границах Херсонской области и прорвать оборону на Донецком направлении.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 18:00, обнародованной Министерством обороны в социальной сети Facebook.

"Враг продолжает подготовку к наступательной операции на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Российские оккупанты осуществляют перегруппировку войск и ведение разведки, пытаются улучшить тактическое положение отдельных подразделений в Южнобугском операционном районе и закрепиться на административных границах Херсонской области", - говорится в сообщении.

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий с целью прорыва обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. Также пытается взять под полный контроль город Мариуполь", - сказано в сообщении.

На Донецком и Луганском направлениях основные усилия враг сосредотачивает на боевых действиях в районах населенных пунктов Попасная и Рубежное и установлении контроля над городом Мариуполь. Пытается улучшить тактическое положение. Продолжает огневое воздействие на большинстве направлений.

Также противник осуществлял артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кременная, Пески, Очеретино, Розовка, Новобахмутовка, Новоселка Вторая, Марьинка и Красногоровка.

В районах Попасной, Степного, Новотошковского, Рубежного, Северодонецка и Сладкого враг проводил штурмовые действия, но успеха не имел.

Продолжается штурм города Мариуполь, при этом противник активно применяет авиацию.

На Южнобугском направлении враг продолжает осуществлять обстрелы населенных пунктов Щербаки, Камышеваха, Новоданиловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка и Гуляй Поле.

"В результате наступательных действий подразделений ВСУ враг потерял контроль над населенным пунктом Осокоровка", - говорится в сообщении.

Силы обороны Украины продолжают удерживать определенные рубежи, уничтожать врага и освобождать от захватчика украинские земли.

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