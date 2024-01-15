Силы обороны Украины вынуждены отбиваться, подчеркнул офицер.

Российские оккупанты несут серьезные потери в Харьковской области, их "перемалывают" защитники Украины.

Сержант Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук поделился с "Телеграфом", что "в районе Двуречной и Купянска на Харьковщине российское наступление, которое продолжается уже почти три месяца, фактически захлебнулось".

По словам собеседника, противники снова и снова собирают батальоны в Курской и Белгородской областях и бросают их в зону боевых действий. "Мы же их активно перемалываем, преимущественно благодаря умелым действиям операторов FPV-дронов и наших пехотинцев", - поделился офицер.

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Спикер добавил, что, к сожалению, украинское войско должно отражать атаки, а не наступать. "...поскольку Силы обороны Украины не имеют достаточного пополнения (и человеческого ресурса, и бронетехники, и снарядов), мы вынуждены отбиваться, а не идти в наступление, как хотелось бы...", - отметил сержант.

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В начале января военный аналитик Денис Попович рассказал, что враг уже длительное время пытается двигаться вперед на Купянском направлении, и кровопролитные бои были в Купянском районе Харьковской области. Эксперт отметил, что противник прилагает много усилий для того, чтобы продвинуться в сторону Купянска, поскольку для него этот город очень важен с точки зрения логистики.

Стоит отметить, что Россия на нашей земле несет колоссальные потери. Общие потери врага на 15 января 2024 года составляют примерно 370 тысяч 980 захватчиков.

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