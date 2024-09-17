Россияне не могут накопить силы, подойти вплотную к украинским позициям и осуществить полноценный штурм, отметила военная.

На Северском направлении, в Бахмутском районе Донецкой области украинским подразделениям аэроразведки и ударных групп FPV на данный момент удалось создать определенную буферную зону. Поэтому враг не может накопить силы, подойти вплотную к украинским позициям и осуществить полноценный штурм.

Об этом в эфире телемарафона рассказала командир взвода наблюдения и технических средств разведки 23-го отдельного батальона специального назначения президентской бригады Дарья Васильченко. По ее словам, обстановка довольно контролируемая и спокойная.

"Мы постоянно наблюдаем за тем, как враг применяет тактику малых групп – это примерно по 2-5 человек, которые выдвигаются, чтобы закрепиться где-то в какой-то норе или яме, хотя бы где-то. Но у них это не получается, потому что мы сразу их видим и ведем по ним огневое поражение", – акцентировала Васильченко.

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Буферную зону создают с помощью именно беспилотных аппаратов.

"Наши глаза в небе сначала этого врага находят, а ударные FPV-дроны сразу его уничтожают. Это нам очень помогает экономить живую силу наших пехотинцев. И вообще, наши группы и экипажи почти полностью могут автономно перекрывать такое спокойное направление. Вообще без вмешательства пехоты", – добавила военная.

Кроме того, враг вынужден использовать технику только на дальних рубежах, ведь чем ближе она подойдет, тем быстрее украинские FPV ее развалят.

"Вообще использует как пересадочный транспорт – кого-то быстро отгрузить, другую группу на ротацию загрузить. И бегом бежать, пока их не догнали наши FPV", – продолжила она.

По мнению Васильченко, на Северском направлении удалось достичь паритета в воздухе по соотношению российских FPV против украинских FPV-средств.

"У нас бывает волнами. Видно, что когда у них идут поставки или происходят ротации, то появляется гораздо больше этих FPV и они вылетают гораздо чаще. Мы видим, как на цель может лететь 3-4 сразу вражеских дрона. Так же и у нас может вылетать сразу несколько FPV, если цель того стоит. Но мы относимся с умом и с экономией к использованию таких дорогостоящих средств. С их же стороны, наоборот, они пытаются чем больше вылетов сделать, больше поразить. Это происходит на нашем направлении волнами. Сейчас мы пришли к той волне, что можем вылетать даже чаще, чем они", – рассказала военная.

Что касается приоритетных вражеских целей для FPV на Северском направлении, то это техника и артиллерийские средства российских войск.

"То есть то, что может нанести максимальный вред нам. Это в приоритете. А дальше это уже может быть живая сила или какой-то транспорт", – констатировала Васильченко.

Дроны в войне

6 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил создать отдельный род сил беспилотных систем.

Уже 16 сентября глава государства подписал закон, который включает в отдельные роды ВСУ новую структуру – Силы беспилотных систем.

В издании Forbes отмечают, что Россия и Украина соревнуются между собой в войне беспилотников. По мнению аналитиков, если в количестве таких систем российские оккупационные войска имеют некоторое преимущество, то в эффективности украинские Вооруженные Силы далеко впереди. Среди главных причин специалисты называют разницу в умениях операторов, ведь эффективность любого беспилотника зависит от опытности его пилота

По словам командира подразделения аэроразведки TERRA батальона беспилотных систем 3-й ОШБр Николая Волохова, беспилотный компонент на фронте помогает сохранить жизнь самого дорогого ресурса – штурмовой и механизированной пехоты. По его мнению, дроны – это взгляд на будущее, но беспилотники не заменят пехоту. Пока об этом ни в коем случае речь не идет.

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