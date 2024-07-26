Использование дронов на поле боя - это новый путь в современной войне, отметил один из украинских командиров.

Дроны, которые когда-то играли второстепенную роль в войне, сейчас являются центральным компонентом на поле боя наряду с пехотой и артиллерией, они открывают "новый фронт", пишет BBC.

"Это новый путь в современной войне. В 2022 году это была пехотная война, а сегодня половина - это только война дронов", - отметил украинский командир с позывным Эней.

По его словам, без укрытия в здании шансов выжить мало - как у россиян, так и у украинцев.

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Отмечается, что переход к войне с дронами - это сочетание необходимости и инноваций. При этом БПЛА имеется в изобилии, хотя им и не хватает взрывной огневой мощи артиллерии.

Украинские бойцы считают, что нарастили преимущество в войне с дронами, быстрее находя способы контратаковать и глушить БПЛА противника.

Указывается, что операторы дронов хладнокровны и беспристрастны. Их любимым БПЛА является дрон с видом от первого лица (FPV),

"В Украине мы называем их праздничными дронами. До войны их использовали для съемок свадеб и вечеринок", - отметил Эней.

Одним из самых мощных российских беспилотников считается "Ланцет", его трудно глушить, поскольку он полностью автономный. В основном россияне используют их для поражения более крупных целей, таких как бронетехника или позиции пехоты.

Как пишет BBC, союзники Украины знают, что, поддерживая усилия по созданию беспилотников, они помогают Украине, но это не просто акт благотворительности.

"Никто так не воюет, они учатся у нас. Это война будущего", - добавил Эней.

Оружие для Украины - актуальное

Напомним, в расчетах Пентагона по стоимости боеприпасов, ракет и другого оборудования, которое отправляется ВСУ, нашли бухгалтерские ошибки. Сумма просчетов составила 2 миллиарда долларов.

"Всего в результате неправильной оценки оказалось, что бюджет американской помощи увеличился до $8,2 млрд", - говорится в отчете правительства США.

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