В ОСГВ "Хортица" высказались по поводу информации об окружении в районе Успеновки.

Подразделения Вооруженных сил Украины самоотверженно отражают штурмы россиян на окраинах населенных пунктов Успеновка, Анновка Трудовое, Романовка и принимают необходимые меры для противодействия их захвату или окружению противником.

Об этом заявили в ОСГВ "Хортица" в своем официальном Telegram-канале "Хортицкий Ветер".

Отмечается, что некоторыми СМИ и в социальных сетях распространяются сообщения об оперативном окружении подразделений ВСУ в районе Успеновки Донецкой области.

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"Сейчас подразделения Вооруженных сил Украины, задействованные для проведения оборонительных операций на соответствующем участке фронта, самоотверженно отражают российские штурмы в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Анновка, Трудовое, Романовка, принимают необходимые меры для противодействия их захвату или окружению противником", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что ВСУ активизируют действия, которые нужны для защиты на этом и других участках фронта.

В ОСГВ "Хортица" отмечают, что информация о боевых действиях и оперативной ситуации на каждом направлении фронта предоставляется постоянно через официальные информационные каналы Вооруженных сил Украины и военкорами.

"Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут поощрить противника к осложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага", - подчеркнули в ОСГВ "Хортица".

Ситуация в Донецкой области - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным проекта DeepState, Силы обороны Украины оказались в оперативном окружении в районе Анновки на Кураховском направлении. Отмечалось, что последние сообщения оттуда не очень утешительны и ситуация все больше ухудшается. Речь шла о ситуации вокруг "Успеновского мешка", в частности, о населенных пунктах Елизаветовка-Романовка-Веселый Гай-Ганновка, которые находятся непосредственно в нем и куда враг пытается прорваться без остановки.

Отмечалось, что вражеские силы неоднократно фиксировались в Успеновке. Россияне активно пытаются штурмовать этот населенный пункт, закрепляться для дальнейшего продвижения и овладения селом полностью.

DeepState сообщал, что у врага есть возможность совершать маневры между Успеновкой и Анновкой, которые фактически отрезают группировку подразделений СОУ в "мешке". Подтверждения, что враг смог там прям закрепиться нет, поэтому участок на карте перешел только в серую зону. Силы обороны Украины ведут активную работу по стабилизации ситуации. Поэтому есть вероятность того, что врагу там закрепиться не дадут.

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